「新潟記念・Ｇ３」（３１日、新潟）２番人気のシランケドが大外から豪快に差し切り、重賞２勝目をゲット。ヴィクトリアＭでは３着だったが、秋の大一番へ弾みをつけた。２着には１番人気のエネルジコ、３着には７番人気のディープモンスターが入った。人気の一角だったクイーンズウォークは馬場入場後に放馬した際に右臀部（でんぶ）を痛めて競走除外となった。ヴェローチェエラが末脚を伸ばして５着入線。合計１５ポイント