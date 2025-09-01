◆第 ６１回新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟・芝２０００メートル、良）サマー２０００シリーズ最終第５戦、第６１回新潟記念・Ｇ３（新潟）が３１日に行われ、単勝２番人気の５歳牝馬シランケド（坂井）が直線で外を突き抜け、３月の中山牝馬Ｓ以来となる重賞２勝目を挙げた。シリーズ王者は５着だったヴェローチェエラに決定した。ライバルたちをなで切りにした。シランケドは後方でジックリと脚をためると、直線一気の末