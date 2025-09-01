「４９」はこれまで３２人の選手が背負っている。これは背番号別で言えば最多。クロマティ以降は「最強助っ人の活躍再び」と願ったのだろうか、現在のバルドナードまで１６人と外国人選手が多くなっている。従って短い期間で変わる傾向が強く、これまで最も長くつけたのが左腕・柏田貴史の８年間だ。柏田は８９年ドラフト外で八代工から入団。９４年４月１４日の横浜戦（横浜）で２番手で登板しプロ初勝利を挙げる。９７年