◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合高校日本代表１―８大学日本代表（３１日・沖縄セルラースタジアム那覇）第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（５〜１４日・沖縄）で連覇を目指す高校日本代表が大学日本代表との壮行試合に臨み、４番で主将の阿部葉太外野手（横浜）が４打数２安打と活躍。木製バットへの高い対応力を見せつけた。ドラフト１位候補の最速１５８キロ右腕・石垣元気（健大高崎）は９回に登板し、１イニングを２安打１失点も２奪三