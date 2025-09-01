国民民主党の玉木代表は、自民党が総裁選の前倒しを決めた場合、「石破首相が衆議院を解散する可能性」を指摘し、早期の解散・総選挙にも備える考えを示しました。国民民主党・玉木代表：前倒し総裁選挙が決まった瞬間に、（石破首相が）「世論には支持されているけれども、反対しているのは党内だけだ。だったら世論に聞いてみよう」と言って、（衆院を）解散する可能性はないことはない。8月31日、大阪・羽曳野市で記者団の取材