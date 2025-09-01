◆ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜０―８イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）が率いる「イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ」と高校野球女子選抜による「ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜ＶＳイチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ」が３１日、バンテリンＤで行われた。２年連続で参加した松井秀喜