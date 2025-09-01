早いものできょう1日（月）から9月です。気象学的な季節の区分では9月から秋ですが、秋とは程遠い危険な暑さとなりそうです。太平洋側だけでなく日本海側でも35℃以上の猛暑日が続出するでしょう。富山や名古屋は38℃、山形や前橋も37℃まで上がる予想です。9月でも真夏と変わらない熱中症対策が必要です。一方、北日本には前線や低気圧が近づく予想です。南から暖かく湿った空気が流れ込んで雨雲が発達し、大雨になる所があるでし