◆パ・リーグ日本ハム０―１楽天（３１日・エスコンフィールド）鋭い打球への歓声が、一瞬でため息に変わった。１点を追う延長１１回、１死二、三塁。五十幡の打球は前進守備の二塁正面への低いライナーだった。ギャンブルスタートを切っていた走者も戻れず、併殺で試合終了。新庄監督は「あと１センチ、ボールの下面を削ってくれたら。あんだけ（内野が）前に来てたんでね。でも、いいバッティングしましたよ」と振り返った。