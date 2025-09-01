◆関西学生アメフト▽第１節関学大５２（１４―０、３―７、２１―０、１４―０）７甲南大（３１日・王子スタジアム）リーグ７連覇と２季ぶりの学生日本一を目指す関学大が、甲南大から計７タッチダウン（ＴＤ）を奪い、５２―７で大勝発進した。正ＱＢを争う星野秀太（４年）、太吾（だいご、２年）＝ともに足立学園＝の兄弟が、それぞれ２ＴＤパスを成功させる活躍。全日本大学選手権の準決勝で法大に敗れ、決勝・甲子園ボウ