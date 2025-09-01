日本との浅からぬ縁アメリカを代表する経済紙、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は、中国の中枢の動向にもアンテナを張り、時折びっくりするような特ダネをスクープする。そんなWSJが、共産党中央対外連絡部長の劉建超氏（61）の身柄拘束を報じたのは、8月9日（アメリカ時間）のことだ。【写真を見る】「58人の男を愛人に」「バッグには常にコンドーム」12億円ワイロで捕まった「中国共産党美人幹部」中央対外連絡部