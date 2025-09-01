入社１年目の松ケ下純平記者は、７月の地方大会から甲子園大会まで高校野球取材に密着。心に残った球児を「見た」。＊＊＊＊＊＊＊春から近畿圏を中心に取材し、最も印象に残った選手が、兵庫・東洋大姫路の白鳥翔哉真（ひやま）外野手（３年）だ。初めて見たのは、春季兵庫大会決勝の報徳学園戦。センバツで主軸を務めた左打者は３打数１安打だったが、「なぜ、７番打者なのだろうか？」と疑問に思ったほど、試