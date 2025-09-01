◆関西六大学秋季リーグ第１節２回戦大院大４ー２大商大（３１日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）大院大が８季連続優勝を目指す大商大に競り勝ち、１勝１敗とした。１０月２３日のプロ野球・ドラフト会議で指名候補に挙がるエドポロケイン中堅手（４年）が、２試合連続となる決勝３ランを放った。観戦した総合格闘家で兄のエドポロキングに場外弾をささげた。京産大は神院大に連勝し、勝ち点１を獲得した。一直線に伸びていく白球に