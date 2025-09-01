１月に起きた部内の暴力事案により、夏の甲子園を途中で辞退した広陵が３１日、秋季大会の北部地区１位校に勝ち、来春センバツ出場校を決めるための重要な参考資料となる県大会（２０日開幕）出場を決めた。８月３０日の新チーム初戦は２０社３０人以上の報道陣が駆けつけたが、この日は５人に激減。試合に関する質問以外は変わらずＮＧだった。地区大会突破に松本健吾新監督（３４）は「選手たちがよく頑張ってくれた」と、た