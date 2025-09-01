７月に結婚を発表した話題の女優が、オフショットを公開した。１日までにインスタグラムを更新したのは、元Ｋ―１王者・武尊との結婚を発表した女優の川口葵。白いハートの絵文字をつづると、白いウェディングドレスを身にまとった姿を披露した。ブーケを手に、正面からのショットや横顔ショットを公開したこの投稿には「葵ちゃんめっちゃ綺麗！おめでとう」「めっちゃ美しい」「すっごく似合ってます！」「末永くお幸せに…