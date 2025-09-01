◇パ・リーグソフトバンク3―4ロッテ（2025年8月31日ZOZOマリン）対戦成績は今季5試合2勝0敗、防御率1・65とロッテキラーだったソフトバンク・松本晴が、まさかのプロ最短KOだ。1点を先制してもらった2回無死、佐藤に同点ソロを浴びる。3回は西川、上田の連打で無死一、三塁とされたところで、小久保監督がベンチを出て交代を告げた。2回0/37安打3失点。「先制点を取ってもらってすぐに追いつかれてしまい、短いイニング