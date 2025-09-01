右脛骨（けいこつ）骨挫傷から29日のウエスタン・リーグ広島戦で復帰したソフトバンク・柳田が、3試合連続で同戦に先発出場した。「1番・DH」で予定通りの1打席は二ゴロで「ヘッドが返っただけ」と振り返った。あす2日からのビジター阪神戦にも同行し、シートノックも解禁する予定だ。松山秀明2軍監督は「元気に走れているし、ちょっと安心できた。（2日からは）守ることもあるだろうし、思ったよりも状態は良い」と回復が順調で