サッカーJ1リーグは、30日（土）、31日（日）に第28節の10試合が行われました。首位の京都サンガF.C.は、ファジアーノ岡山に5得点を奪う大勝で首位キープ。京都は5月31日FC東京戦から9戦負けなしでの4連勝。直近2試合は、9得点無失点と完璧な結果を手にしています。柏レイソルはアビスパ福岡に逆転勝利で2位浮上。ヴィッセル神戸はJ1残留争いの横浜F・マリノスに勝利し3位浮上。両チームは勝ち点差『1』で首位京都を追いかけます。