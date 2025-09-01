◇パ・リーグ日本ハム0−1楽天（2025年8月31日エスコン）日本ハムは逆転優勝へ、手痛い敗戦となった。今カード前まで15勝4敗1分けと大きく勝ち越していた楽天に対し、延長戦をものにできず2連敗。首位ソフトバンクとゲーム差を縮められなかったが、新庄監督は「投手もよく投げた。終わったことはすぐ忘れて、また次」と前を向いた。執念の采配だった。0―1の延長11回無死二塁。本塁打ならサヨナラの場面でリーグ3位・19