サッカーJ2リーグは、30日（土）、31日（日）に第28節の10試合が開催されました。首位水戸ホーリーホックは、終盤にレノファ山口FCに追いつかれ引き分けで、3試合勝利なし。2位ジェフユナイテッド千葉はヴァンフォーレ甲府に、3位V・ファーレン長崎は藤枝MYFCにそれぞれ逆転勝利。首位水戸との勝ち点差を『2』にまで縮めています。4位から9位の徳島ヴォルティス、RB大宮アルディージャ、ベガルタ仙台、ジュビロ磐田、FC今治、サガ