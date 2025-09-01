３、４回中京開催のリーディングジョッキーは１５勝を挙げた松山弘平騎手（３５）＝栗東・フリー＝が３１日、獲得した。松山は「うれしく思います。３回、４回と本当に暑かったですが、皆さまのご協力のおかげで何とか無事に開催を終えることができたのかなと思います。本当に感謝しています」と話した。また、リーディングトレーナーには８勝を挙げた斉藤崇史調教師（４３）＝栗東＝が輝いた。２、３回新潟開催のリーディング