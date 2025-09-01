◇パ・リーグソフトバンク3―4ロッテ（2025年8月31日ZOZOマリン）特大の一発を幕張の夕焼け空に描いた。手痛い連敗の中、ソフトバンクは谷川原が光った。3点を追う6回1死からロッテ・小島の129キロのフォークを右越えに運ぶ2号ソロを放った。「何とか逆転のきっかけをつくっていこうと入った。1点を返すことができてよかった」出番は突然やってきた。先発マスクの嶺井が3回の守備中に1イニング2度の捕逸の“拙守”。4