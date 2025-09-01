「新馬戦」（３１日、札幌）３番人気のエリプティクカーブ（牡２歳、父レイデオロ、母メジロマリアン、美浦・萩原）が、器用に立ち回って初陣Ｖを飾った。向正面で早めに２番手まで進出すると、最後は外から迫る１番人気馬の追い上げをしのいでゴール。横山武は「１週前の追い切りが良くなかったのですが、今週でガラッと変わってくれていました。緩くてこれからの馬ですが、いい内容で勝てて先々が楽しみになりました」と将