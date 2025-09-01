◇明治安田J1リーグ第28節広島1―1C大阪（2025年8月31日ヨドコウ）広島はC大阪と1―1で引き分けた。日本代表GK大迫敬介（26）が再三のビッグセーブを連発し、同DF荒木隼人（29）も奮闘。日本代表の米国遠征へ向け、存在感をアピールした。敵将のパパス監督が「GKが結果を左右した」と脱帽する活躍だった。前半38分と後半32分。絶体絶命の大ピンチを救ったのは広島のGK大迫。J1通算200試合の節目で高い能力を示した。「