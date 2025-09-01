「中京２歳Ｓ・Ｇ３」（３１日、中京）記念すべき第１回覇者は６番人気のキャンディード。１番人気に推されたスターアニスとの激しいたたき合いを制し、初代王者の座に君臨した。道中は中団から飛ばす先行勢を見る形。十分な手応えを残したまま直線を迎えると、先に抜け出したライバルとラスト１Ｆ地点からマッチレースに。なかなか抜け出せなかったが、最後に首をのぞかせたところがフィニッシュラインだった。１分１９秒