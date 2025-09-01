「新馬戦」（３１日、中京）中団で流れに乗った１番人気のカヴァレリッツォ（牡２歳、父サートゥルナーリア、母バラーディスト、栗東・吉岡）が直線で内から鋭く突き抜け、５馬身差をつける圧巻Ｖを飾った。北村友は「いつでも反応できそうな雰囲気がありました。いいエンジンを持っている馬だと思いましたし、これから先々よくなってきそうな感じがしました」と素質を高く評価。吉岡師は「調教から瞬発力、一瞬の脚を見せて