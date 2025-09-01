「新馬戦」（３１日、中京）３番人気のサトノアイボリー（牡２歳、父エピファネイア、母ホエールキャプチャ、栗東・杉山晴）が芦毛の馬体を輝かせ、初陣Ｖを飾った。ゲートを五分に切ると好位３番手をじっくり追走。最後の直線ではじわじわと長くいい脚を使い、カトマンズゴールドの猛追を半馬身差しのぎ切った。団野は「ポテンシャルを感じていましたし、スローペースでいろいろ勉強になりました。次もいい感じでいけると思