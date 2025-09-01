「新馬戦」（３１日、新潟）好スタートを決めて２番手から早めに抜け出した１番人気のマテンロウダビンチ（牡２歳、父アンクルモー、母スプリングエクリプス、栗東・中内田）が２着馬に６馬身差をつけて圧勝した。「追い切りに乗って走るのは分かっていたし、将来につながる競馬を。順調に育ってくれたらと思います」と川田。中内田師は「力みが強くて、ジョッキーがうまく教育をしながら、集中して走らせてくれました。次は