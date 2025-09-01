地方に住んでいると、車は生活必需品だ。しかし、買い替えるとなると大きな出費となり、お金も気合も必要だろう。投稿を寄せた50代女性（愛知県）は、「ボロボロの古い、オイルが漏れてクーラーは効かない、そんな車に乗っていました」と打ち明ける。よく車検が通ったものだとそちらの方が感心するが、車検前の状況だろうか。そんな女性がついに車を購入したという。（文：西荻西子）「今は、すごく満足ですね〜クーラーも効くし」