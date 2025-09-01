イスラエル軍は、パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマス軍事部門の上級幹部である報道官を殺害したと発表しました。イスラエル軍は、ガザ北部の中心都市ガザ市で8月30日、集合住宅に行った空爆によりハマスのアブ・オベイダ報道官を殺害したと発表しました。オベイダ報道官は顔を隠してハマスの声明を発表していたことから「覆面の男」として知られ、ガザ地区内で最後の上級幹部とみられていました。一方、ハマスはこれまでの