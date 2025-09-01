ヤマダフーズは、新商品「ちょいつま納豆(醤油味)」を2025年9月1日より販売中です。 ヤマダフーズ「ちょいつま納豆(醤油味)」  内容量： 18g(個包装込み)サイズ： 幅140×奥行80×高さ180(mm)JANコード ： 4901118011628販売売価： オープン賞味期限： 13ケ月保存方法： 常温保存(直射日光・高温多湿を避けて保存)販売開始日： 2025年9月1日販売地域： 東北、関東、関西、他販売店： スーパー