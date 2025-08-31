『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。 イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。 東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「トヨタ GR」。会場にはGRの名前が冠されたモデルが早朝にもかかわらず多数集結！そこで撮影したオーナーとその愛車へのこだわりと