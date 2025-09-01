阪神５―４巨人（セ・リーグ＝３１日）――阪神が逆転勝ち。２点を追う七回、中野、森下、佐藤輝の連続適時長打で４点を奪った。巨人は中川が踏ん張れず、九回に１点差まで迫ったものの及ばなかった。甲子園でレギュラーシーズン最後の阪神戦も、終盤にもつれた末に競り負けた。才木を攻め立てて逆転したのもつかの間、プレーに緻密（ちみつ）さを欠き、つかみかけていた白星を手放した。３点を挙げて逆転した直後の七回だ。