松岡修造氏は大坂なおみに感謝と熱いエールを送った(C)Getty Imagesテニス全米オープンの女子シングルス3回戦が現地時間8月30日に行われ、第23シードの大坂なおみ（世界ランキング24位）が第15シードのダリア・カサキナ（オーストラリア・同18位）を6-0、4-6、6-3で撃破。優勝した2020年以来、5年ぶりにベスト16入りを果たした。【動画】強烈ボレー！大坂なおみが4回戦進出を決めたシーンをチェック大会を中継する『WOWOW』で