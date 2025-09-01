支援物資を届ける船団に乗り込むグレタ・トゥンベリさん（中央）＝8月31日、バルセロナ（AP＝共同）【ロンドン共同】スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさん（22）らを乗せた「グローバル・スムード船団」が8月31日、飢餓に苦しむパレスチナ自治区ガザに支援物資を届けるため、スペイン・バルセロナを出発した。AP通信によると、約20隻に44カ国の活動家が乗る大規模な船団。15日ごろのガザ到着を目指す。後にイタリア