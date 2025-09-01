吉永小百合（80）が出演する自然由来スキンケアブランド「五島の椿」の新テレビCM「吉永さんと、椿泡。」が、9月1日から全国（一部地域を除く）で放送を開始する。CM楽曲には、吉永が17歳の時にレコーディングをした名曲「いつでも夢を」を起用し「いつでも夢をキャンペーン」も同時開催する。吉永は、公開されたウェブコンテンツ「吉永小百合さんスキンケアメソッド」の中で、「いつでも夢を」について聞かれ「私が17歳ぐらいの時