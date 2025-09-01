NGT48杉本萌（20）がこのほど、食生活アドバイザーの資格を取得した。食や健康について専門知識を持ち、健康管理や食育、食品販売など、よりよい食生活を送るための提案をするもの。「食べることも、作ることも好き。健康的な食生活を送られるようにと思って取った」と取得の理由を話した。6月に、消費者の立場で食生活改善を目的とする3級と、それに加えて食を提供するビジネス的な視点を必要とする2級を受験し、どちらも合格。3