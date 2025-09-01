◆米大リーグホワイトソックス３―２ヤンキース（３１日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が８月３１日（日本時間９月１日）、敵地・ホワイトソックス戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、２戦連発の４３号ソロを放つなどあと三塁打が出ればサイクル安打という５打数３安打１打点の活躍を見せたが、ヤンキースは逆転負けを喫した。初回１死走者なしのジャッジの１