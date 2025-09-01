◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＦ・フリーマン内野手（３５）が３１日（日本時間９月１日）、本拠地・Ｄバックス戦に「３番・一塁」で先発出場。初回に先制の適時二塁打を放ち、Ｄ・ジーター（ヤンキース）に並ぶ歴代３５位の通算５４４二塁打とした。０―０の初回。１番・大谷、２番・ベッツの連打で無死一、二塁のチャンスをつ