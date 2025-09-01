8月31日に行われたWIN5は143票的中で、307万1240円の払戻しとなった。新潟競馬場で行われた新潟記念（G3・芝2000m）は、シランケドの大外一気が炸裂。重賞2勝目をマークした。【新潟記念】シランケドの大外一気が炸裂！…エネルジコは2着143票的中1レース目中京10R白川郷Sカゼノランナー単勝2番人気2レース目新潟10R両津湾特別シュラザック単勝3番人気3レース目札幌11R日高Sリラボニート単勝3番人気4レース目中京11R中京