◇セ・リーグ広島4―7ヤクルト（2025年8月31日神宮）広島先発の常広はいずれも自己ワーストとなる4回、5失点でプロ初黒星を喫した。「逆球が多かった。捕手の配球通りに投げられなかったのが全て」先制点をもらった直後の2回に同点に追いつかれると、なおも2死満塁から長岡に高く浮いたフォークを左前2点打され、逆転を許した。2―3の4回も長岡、村上に適時打を浴び2失点。青学大時代に慣れ親しんだ神宮球場で結果を残