◇セ・リーグ中日0―2DeNA（2025年8月31日横浜）中日はリーグ最多の今季21度目の零敗を喫し、連勝は4で止まった。DeNAの先発・藤浪に対して左打者8人を並べた打線は3回まで完全投球を許すなど、7回零封されNPB復帰後初勝利を献上。6回3安打1失点の松葉を援護できなかった。井上監督は「左打者を並べたことに悔いはない」と責任を背負い込んだ。3位のDeNAとは1.5ゲーム差に開いたが「この負けで雰囲気が悪くなることはない