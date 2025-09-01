TNCテレビ西日本の若鷹応援番組「とべとべホークス」の20日放送分が、公式YouTube「ももスポチャンネル」で26日に公開されました。今回は7月にソフトバンクの育成から支配下契約をつかんだの宮粼颯投手（25）が登場。五十嵐悠香アナウンサーのナレーションでお届けします。2023年の育成ドラフト8位で入団した宮粼投手、新たな背番号は85に決まりました。7月25日の会見では、自身のセールスポイントを「力強いスト