32歳の熱量溢れる采配が、劇的勝利を手繰り寄せた。８月31日に開催されたプレミアリーグ第３節で、三笘薫を擁するブライトンが、マンチェスター・シティとホームで対戦。２−１で接戦を制し、待望の今季リーグ戦初勝利を挙げた。フルアムと１−１で引き分け、エバートンに０−２で敗れて今節を迎えたブライトンは、先制点を奪えずにいると、34分にアーリング・ハーランドに被弾。暗雲が立ち込めたが、60分の４枚替えを契機に