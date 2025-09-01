2025年８月31日に埼玉スタジアム2002で開催されたアルビレックス新潟戦で、浦和レッズの“10番”がスタメンに名を連ねた。今季リーグ戦での先発出場は５月21日の川崎フロンターレ戦以来、２回目。ホームでは初スタメンだった。中島翔哉の抜擢にSNS上は大盛り上がり。以下のような反応があった。「なかじまぁぁぁ!!!」「中島??!?!? ９度見したわ」「中島翔哉選手、期待しかしてないです」「サヴィオと中島とグスタフソンでいい