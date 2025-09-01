北海道・栗山警察署は2025年8月31日、暴行の疑いで、無職の男（81）を現行犯逮捕しました。男は31日午後7時まえ、夕張市で同居する70代の妻の頭部をごみ箱で殴打する暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、ごみ箱はプラスチック製のものだったということで、妻に大きなけがはありません。同居する家族が「父親が母親を殴っている」と通報し、駆けつけた警察官が男を現行犯逮捕しました。調べに対して男は「間違いあ