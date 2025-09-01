◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４巨人（３１日・甲子園）巨人は阪神戦に逆転負け。今年このカードは１試合を残して７勝１７敗と大きく負け越している。阪神戦にシーズン１７敗以上は、７９、０３、０４年の１７敗、最多の１８敗を喫した２３年に次ぎ５度目だ。今回の甲子園３連戦は〇４―３、●２―３、●４―５。いずれも１点差で１勝２敗と負け越した。今年は８度あった阪神との３連戦で、勝ち越したのは２勝１敗だった５