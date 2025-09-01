北海道・滝川警察署は2025年8月31日、傷害の疑いで、会社役員の男（65）を逮捕しました。男は29日午後7時半まえ、新十津川町で同居する60代の妻の顔面を平手で殴りけがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、事件から2日後の31日午前、同居する家族から「口論している」と通報を受け警察官が現場にかけつけたところ、妻の右目の横にあった青いあざに気付きました。妻が「おととい殴られた」と話したため、男を逮捕した