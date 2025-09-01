北海道江別市文京台の共同住宅で、2025年8月29日、10代後半の女性が見知らぬ男から抱きつかれる被害がありました。警察によりますと、女性は共同住宅の玄関フードに入ったところ、後ろに気配を感じ振り向くと、男が抱きついてきました。抵抗して逃げようとしましたが、男はさらに後ろから抱きつき、その後、男は現場から逃走しました。女性は事件から2日後の、31日午後6時半ごろ、交番に自ら来署し、被害を申告しました。警