◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４巨人（３１日・甲子園）研ぎ澄まされた集中力を大城卓が発揮した。１点を追う７回１死一、三塁の絶好機で、リチャードの代打として登場。「良い場面で出してもらったので何がなんでも打ってやろうと思っていた」。１ボールから才木の直球を捉えた。鋭い打球を右中間へ運び、一時同点とする適時二塁打。難敵を攻略する一打を放ち、この回の３得点につなげた。代打などが中心で出場機会が限ら