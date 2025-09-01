◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ最終日（３１日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）プロ１０年目の小斉平（こさいひら）優和（２７）＝フリー＝が悲願の初優勝を飾った。１打差４位で出て６バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算１８アンダーで逆転。昨年大会のプレーオフでティーショットを３連続ＯＢとして敗れた雪辱を果たした。２０年に米下部ツアー挑戦も振るわず、２０―２１年